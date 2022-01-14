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‘Hamileyken aşı olmayanın düşük yapma riski daha yüksek’

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Yeni bir araştırma, hamileliklerinin sonuna doğru Covid-19'a yakalanan kadınların düşük, yenidoğan ölümü ve doğumla ilişkili komplikasyonlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
‘Hamileyken aşı olmayanın düşük yapma riski daha yüksek’

Yeni bir araştırma, hamileliklerinin sonuna doğru Covid-19'a yakalanan kadınların düşük, yenidoğan ölümü ve doğumla ilişkili komplikasyonlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

İskoçya'da 87 bini aşkın kadının katılımıyla yapılan araştırmada, doğumdan önceki 28 gün içinde Covid olan kadınlarda erken doğum, düşük ve bebek ölümü riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre, Covid aşısı olmayan kadınların doğumla ilgili komplikasyon yaşama riski çok daha yüksek ve Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan hamile kadınların yüzde 98'i aşı olmamıştı.

 

Doğum sonrasında bebeğini kaybeden kadınların tamamının aşısız olduğu belirtilen araştırmada, çalışmanın yürütüldüğü Aralık 2020-Ekim 2021 arasında hamile kadınların aşılanma oranlarının diğer kadınlara göre daha düşük olduğuna dikkat çekildi.

Bu dönemde iki aşısını da yaptırdıktan sonra doğum yapan kadınların oranı yüzde 37 civarındaydı.

‘AŞI EN GÜVENLİ YOL’

Uzmanlar, sonuçların aşılanmanın önemini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırma ekibini yöneten isimlerden Edinburgh Üniversitesi üyesi Dr. Sarah Stock, “Elde ettiğimiz veriler hamilelik döneminde aşı olmanın hamilelikle ilişkili komplikasyon riskini artırmadığını, ama Covid-19'un bu riski artırdığını gösterdi” dedi.

Araştırmanın bir diğer yöneticisi olan Dr. Rachael Wood, “Aşı olmanın hamile kadınlar için kendilerini ve bebeklerini ağır Covid-19 hastalığından korumanın en güvenli ve etkili yolu olduğu açık” diye konuştu.

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