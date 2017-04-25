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Hamileyken hamile kaldı ve üçüz doğurdu!

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Hamileyken hamile kaldı ve üçüz doğurdu!
İngiltere'de Jolene Broad isimli bir kadın ikiz bebeklere hamileyken yeniden hamile kalarak üçüz doğurdu.

'Süperfetasyon' olarak bilinen bu tıbbi olayda iki hafta ve bir ay arasındaki gebeliklerde yeniden hamile kalmak mümkün olabiliyor.

İnsanlarda oldukça nadir görülen bu olay son 100 yıldır sadece 6 kez gerçekleşti.

Jinekoloji Profesörü Simon Fishel, "Bunun olmaması gerekir ama oluyor. İlk vaka 1865 yılında meydana gelmişti. Ondan bu yana ara sıra bu tür vakalara rastlandı" dedi.

Pek çok çoğumuz bir kadın hamile kalırsa bir daha hamile kalamayacağını düşünür.

Prof. Fishel, kadınların anatomik yapısının hamileyken başka yumurtalama yapmalarını önlediğini belirtti. Ancak ender de olsa hamileyken hamile kalma vakaları yaşanıyor

Gebelik üstüne gebelik yaşanması olağanüstü bir durum ancak her zaman mutlu sonla bitmiyor.

RAHİMDEKİ CENİNLER GIDA İÇİN YARIŞIYOR MU?

Prof. Fishel diğer ceninin büyüyemediği için rahimde öldüğünü ve erken doğurtulduğunu da söylüyor.

Ortaya çıkan sorulardan biri rahimdeki ceninlerin beslenme zamanında birbirleriyle yarışıp yarışmadığı.

Prof. Fishel, "Bu, plasentanın kalitesine bağlı. Bu bir bebeğin gelişimi ve beslenmesi için en önemli şey. Eğer plasenta normal olarak gelişirse sorun yok ama eğer erirse bu sorun olabilir. Bunun son süperfetasyon olayında işe yaradığını gördük" dedi.

Hamilelik üstüne hamilelik vakası kemirgenler, tavşan ve koyun gibi hayvanlar arasında daha çok görülüyor.

İnsanlarda çok nadir görülen bu olayda mucizevi doğumlar da yaşanabiliyor.

Prof Fishel, "Roma'daki bir vakada gebelikler arasında 3 ya da 4 aylık fark olduğu görülmüştü" dedi.

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