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Hamileyken Koronavirüs'e yakalandı, komadayken ikiz bebek doğurdu

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Hamileyken Koronavirüs'e yakalandı, komadayken ikiz bebek doğurdu
Hamileyken Koronavirüs'e yakalandı, komadayken ikiz bebek doğurdu

İngiltere'de 9 haftalık hamileyken Koronavirüs'e yakalanan ve 5 çocuk annesi Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'nin Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken Koronavirüs'e yakalanan Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doktorların Martin´inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.

Komada doğum

Komadan çıkarılan ve hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren Martin, Koronavirüs'ü yenerek, geçen hafta ikiz bebek dünyaya getirdi. Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndüğü ifade edildi. İngiliz medyasına konuşan Martin "Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyaya geldi" dedi.

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