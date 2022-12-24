  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı

» »
Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı
Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı

Hamitköy-Haspolat ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazanın detaylarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak23 Aralık 2022 Cuma 15:55
  • Keleşzade: Sosyal Belediyecilik Hakkıyla Konuşulmadı23 Aralık 2022 Cuma 15:15
  • Taçoy: Biz Kimsenin İşsiz Kalmasını İstemiyoruz23 Aralık 2022 Cuma 14:41
  • Tartışma Sonucu Kavga Çıktı! Ciddi Şekilde Darp Etti23 Aralık 2022 Cuma 14:23
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu23 Aralık 2022 Cuma 14:16
  • Polisten Ölümlü Kaza ile İlgili Açıklama Geldi!23 Aralık 2022 Cuma 14:09
  • Sahte PCR ile Çıkış Yaparken Yakalanmıştı! Karar Açıklandı23 Aralık 2022 Cuma 13:52
  • Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti23 Aralık 2022 Cuma 13:23
  • Maviş: Öğretmenlerimize ve Okul Yöneticilerimize Tehditler ve Baskılar Arttı23 Aralık 2022 Cuma 13:03
  • Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacak23 Aralık 2022 Cuma 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti