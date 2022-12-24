Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı

Hamitköy-Haspolat ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazanın detaylarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor...
Hamitköy-Haspolat ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazanın detaylarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor...
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