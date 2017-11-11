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Hamitköy-Haspolat yolunda kaza: Yola ayçiçek yağı döküldü

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Hamitköy-Haspolat yolunda kaza: Yola ayçiçek yağı döküldü
Direksiyon hakimiyetini kaybden kamyon sürücüsü refüje çarparak durabildi. Kaza sonucu 18 yaşındaki genç hafif yaralanırken, beş kiloluk ayçiçeği yağları yola düşüp patladı.

Detay Kıbrıs-Özel

Bugün saat 12.30 sıralarında Hamitköy -Haspolat Anayolu üzerinde (Hocaoğlu petrol yakınlarında),  32 yaşındaki Ökkeş Haymalı, yönetimindeki MV 141 plakalı kapalı kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuj içerisindeki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapısı açılarak içerisinde bulunan beş kiloluk ayçiçeği yağları yola düşüp patladı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kemal Karabıyık (E-18) kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alındı.

Dökülen ayçiçeği yağları nedeniyle yolda oluşan kayganlık için yola kum dökülerek tedbir alındı. Alınan tedbir sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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