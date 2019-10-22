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Hamitköy Kanalizasyon Projesi İhalesi için hazırlıklar devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesi ve civarını kapsayacak AB finansmanlı kanalizasyon projesinin ihale süreci için gerekli hazırlıkları tamamlıyor.
Hamitköy Kanalizasyon Projesi İhalesi için hazırlıklar devam ediyor

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ihalesine çıkılması için talep edilen jeolojik incelemelerin yapımına ilişkin ihale sözleşmesi, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ihaleyi kazanan Geoteam Mühendislik Direktörü Turhan Öznesil tarafından imzalandı. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imzalanan sözleşme ile Hamitköy’ün geleceğine yönelik altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda AB finansmanı ile yapılacak çalışmaların başlatılması için belediyenin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. 

Harmancı, 2020 yılında ihaleye çıkılacak ve 2 Bin 100 bina ile 3 Bin 900 haneyi kapsayacak ihale için son hazırlık aşamasının jeolojik inceleme ile tamamlanacağını söyledi. 

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