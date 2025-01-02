Hamitköy ve Gazimağusa’da İki Ayrı Trafik Kazası

01 Ocak 2025 tarihinde, Kuzey Kıbrıs genelinde iki ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alkollü araç kullanan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hamitköy’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Saat 22:30 sıralarında Hamitköy’de isimsiz bir sokakta, 59 miligram alkollü olduğu tespit edilen Clovis Asong Anafac (34), HE 077 plakalı araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, Ali Hoca Sokak kavşağında anayol üzerindeki araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsiz bir şekilde sağa dönüş yaptı. Bu sırada kuzey yönünde seyir halinde olan Feride Kızılca’nın (23) yönetimindeki RV 637 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Clovis Asong Anafac hakkında alkollü araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da Alkollü Sürücü ile Öncelik Hakkı İhlali Çarpıştı

Aynı gün saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa Polatpaşa Bulvarı üzerinde, Gülüm Horoz (28) yönetimindeki ZVJ 934 plakalı araç ile kuzey istikametine seyrettiği sırada Fevzi Çakmak Bulvarı kavşağında, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan sağa dönüş yaptı. Bu esnada, 124 miligram alkollü olduğu belirlenen Ömer Öztürkmen’in (48) kullandığı DJ 300 plakalı araçla çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, her iki sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, trafik kurallarına uyulması ve alkollü araç kullanılmaması yönünde sürücüleri bir kez daha uyardı. Soruşturmalar devam ediyor