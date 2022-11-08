Hamitköy ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bir diğer bilgiye göre, bugün 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.