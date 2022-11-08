  • BIST 4.331,66
  • Altın 993.938
  • Dolar 18.5123
  • Euro 18.5082
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Hamitköy ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

» »
KIB-TEK, Hamitköy ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Hamitköy ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bir diğer bilgiye göre, bugün 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN'den DAÜ Yönetimine sert eleştiri.. "Zararlı ve Akademi için yaralayıcı karar"07 Kasım 2022 Pazartesi 17:22
  • KTAMS, Gazeteci Serhat İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verilmesine tepki gösterdi07 Kasım 2022 Pazartesi 17:20
  • Kıbrıs Meteoroloji Dairesi fırtına dolayısıyla sarı uyarı yayımladı07 Kasım 2022 Pazartesi 16:54
  • Sendika Başkanlığına Mehmet Davulcu yeniden seçildi.07 Kasım 2022 Pazartesi 16:28
  • Din İşleri'nden, Başpiskopos II. Hrisostomos için taziye mesajı yayımladı07 Kasım 2022 Pazartesi 16:18
  • Yükseköğretim affı öngören yasal değişiklik meclisten geçti07 Kasım 2022 Pazartesi 15:53
  • Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti07 Kasım 2022 Pazartesi 15:40
  • Arıklı: "TPIC BOTAŞ'ın alt kuruluşu"07 Kasım 2022 Pazartesi 15:26
  • Taçoy: Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 5 bin kişinin faydalanması bekleniyor07 Kasım 2022 Pazartesi 15:01
  • Erhürman: Paranın çoğu Kıb-Tek'in borçlarına gidecek07 Kasım 2022 Pazartesi 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti