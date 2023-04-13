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Hamitköy’de 13 yaşındaki yayaya araç çarptı

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Hamitköy’de 13 yaşındaki yayaya araç çarptı
Hamitköy’de 13 yaşındaki yayaya araç çarptı

Hamitköy’de Dr. Küçük Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Anatoli Gulevi adlı çocuğa araç çarptı.

Kazada yaralanan Gulevi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 15.45’te oldu.

 

29 yaşındaki Halil Altınbaş yönetimindeki TR 161 plakalı araç, Dr. Küçük Bulvarı’nda seyrederken, Okmar Market yakınlarında yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan Anatoli Gulevi’ye (E-13) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Anatoli Gulevi’nin tedavisinin ve polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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