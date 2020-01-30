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Hamitköy'de 3 kişi zehirlendi

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Hamitköy'de 3 kişi zehirlendi.. Hamitköy’de Bozalp Villalarında ikamet eden Mehmet-Songül Özdoğaç çifti ...
Hamitköy'de 3 kişi zehirlendi

Hamitköy’de Bozalp Villalarında ikamet eden Mehmet-Songül Özdoğaç  çifti ve küçük kızları Derin Özdoğaç evde baygın olarak bulundu.

Olay yerine çağrılan ‘112’ Acil servis ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdoğaç ailesine yapılan ilk muayenede ‘karbon monoksit’ zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Özdoğaç ailesinin genel sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken,Derin Özdoğaç’ın ise Çocuk Yoğun Bakımında tedavisinin sürdüğünü genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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