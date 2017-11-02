Hamitköy’de 4 sokak daha kanalizasyon altyapısına kavuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) uzun yıllar altyapısına yatırım yapılmayan Hamitköy bölgesi için somut adımlar atarak önemli sorunlar yaşanan 4 sokakta kanalizasyon altyapısını hizmete koydu.

1.500 metre kanalizasyon şebekesi döşenen toplam dört sokaktaki altyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanarak 213 hane daha merkezi kanalizasyon sistemine bağlandı.

Yurtlar bölgesindeki taşma sorunu da tarihe karıştı

Finansmanını LTB ile TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin birlikte sağladığı projede Durmuş Bıyıklı Sokak, Kocaman Sokak, Çınarlı Sokak ve Yiğitler Sokak’ın kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapım işlemleri tamamlanmış olup, döşenen 1500 metrelik kanalizasyon şebekesi ile 104 bina ve 213 hane kanalizasyona bağlandı ve böylece 852 kişi bu hizmeti almaya başladı.Sürekli taşma sorunu yaşanan konutların yanında 2 yurt binası ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu yerde yıllardır yaşanan sorunlar da böylece tarihe karıştı.

Ev bağlantıları için LTB’ye başvuru çağrısı

LTB, merkezi kanalizasyon altyapısı tamamlanmış bu sokaklarda yaşayan yurttaşların en kısa sürede LTB Kanalizasyon Şubesi’ne müracaat ederek, ev bağlantısı işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulundu. Yurttaşlar 22 85 221(dahili 1203 ve 1204) numaralı telefonlardan şubeyi arayarak sürece ilişkin bilgi de alabiliyorlar.