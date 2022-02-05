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Hamitköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!

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Hamitköy’de gece saatlerinde alkollü araç sürücüsü seyir halindeki farklı bir araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.
Hamitköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!

Hamitköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!

Hamitköy’de gece saatlerinde alkollü araç sürücüsü seyir halindeki farklı bir araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05.02.2022 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Hamitköy’de Atatürk Caddesi boyunca HB 860 plakalı salon aracı % 170 mlg. alkollü içki tesiri altında sol güney istikametine doğru kullanan Murat Kören (E-33) yol üzerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağında bulunan Trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından Mağusa istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Murat Mert (E-31) yönetimindeki HA 079 plakalı salon aracın sol ön kısına aracının ön sağ kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. HB 860 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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