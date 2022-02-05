Hamitköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!

Hamitköy’de gece saatlerinde alkollü araç sürücüsü seyir halindeki farklı bir araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05.02.2022 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Hamitköy’de Atatürk Caddesi boyunca HB 860 plakalı salon aracı % 170 mlg. alkollü içki tesiri altında sol güney istikametine doğru kullanan Murat Kören (E-33) yol üzerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağında bulunan Trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından Mağusa istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Murat Mert (E-31) yönetimindeki HA 079 plakalı salon aracın sol ön kısına aracının ön sağ kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. HB 860 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.