Hamitköy'de Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Trafik Kazası: Yaralı Yok, Sürücü Tutuklandı

23 Şubat 2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Hamitköy’de Neşe Sokak üzerinde yaşanan bir trafik kazası şehir gündemine bomba gibi düştü. Olayda, Walid Babatunjı JOKANOLA (E-28) isimli sürücü, yönetimindeki VS 786 plakalı aracıyla 86 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyrederken, Ahmet Sami Topcan Sokak kavşağına ulaştı. Ancak, dikkatsizce sola dönüşe geçtiği sırada direksiyon kontrolünü kaybederek yolun solundan çıktı ve park halindeki VD 790 plakalı araca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan VD 790 plakalı araç, apartmanın duvarına çarpıp durdu. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı. Ancak, maddi hasar oldukça büyük boyuttaydı.

VD 790 plakalı araç sürücüsü Walid Babatunjı JOKANOLA, olayın ardından tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. Kazaya neden olan alkollü sürücü ile ilgili yasal işlemler başlatıldı.