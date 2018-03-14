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Hamitköy’de günlerdir lağım suları sokağa akıyor

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Hamitköy’de günlerdir lağım suları sokağa akıyor
Hamitköy’de günlerdir lağım suları sokağa akıyor

“Hamitköy’de günlerdir lağım suları sokağa akıyor” diyen bölge sakinleri, Mannaş Sokak’ta taşan lağım sularının yol boyunca akarak çevreye yayıldığını ifade ettiler.

Bölgede birçok çocuklu ailenin yaşadığına vurgu yapan vatandaşlarımız, çevrede oyun oynamak için sokağa çıkan çocukların her an bir hastalık kapacağı endişesi taşıdıklarını söyleyerek “Çevre Dairesi, Lefkoşa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Birilerinin canı yanmadan buraya müdahale edilsin” diye konuştular.


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(halkınsesi)

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