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Hamitköy'de hurdalık yandı! 70 adet araç yandı!

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70 adet araç yandı!
Hamitköy'de hurdalık yandı! 70 adet araç yandı!

08.07.2021 tarihinde saat 14:10 sıralarında Hamitköy’de Halil TAVUKÇU’ya ait hurdalıkta A.K’nin (E-61) oksijen kaynak makinesiyle parça kesimi yaptığı sırada, oksijenin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu hurdalık içerisinde bulunan 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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