Hamitköy'de köpekler ve sel suları şikayeti

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı Hamitköy’de Akdoğu Sokak’ta yaşıyoruz ve sokağımız sahipli gibi gösterilerek beslenen köpekler salma bir şekilde dolaşmakta ve sokağa çıkmamızı imkansız hale getirmektedirler.Bunun yanında sağlığa zararlı ve küflü sel suları aylardır evin önünden akmaktadır ve sokağımızda oturan bir çok insan aylardır hatta senelerdir bu konular için belediyeyi aradığında şikayetlerimiz hep cevapsız kaldı. Lütfen sesimiz olun çünkü başka türlü olmayacak.Defalarca aradık hemde defalarca.Lütfen sesimiz olun senelerdir arıyoruz ve kimse şikayetleri dikkate almıyor.Hamitköyde daha önce bir çocuk çok büyük saldırıya uğradı köpekler tarafından ve aynısı yine olsun veya bu sulardan biri hastalansın istemiyoruz.

Evlerin önünden akarak sağlığımızı tehtit eden sular ve sokak huzurunu bozan köpeklerin fotoğraflarıdır bunlar.