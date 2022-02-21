Hamitköy'de Mandıra Sahibi Uyarıldı

20.02.2022 tarihinde sosyal medyada yer alan Hamitköy’deki bir inek mandırasının durumu ile ilgili haber üzerine Veteriner Dairesi ve Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) harekete geçerek, Hayvan Sağlığı ve Refahı Yasası kapsamında gerekli çalışmayı başlattı.

Mandıra sahibine uyarılarda bulunularak, gerekli düzenlemelerin yapılmaması haline cezai işlemin uygulanacağı bildirildi.

Bu sabah mandıraya giden Veteriner Dairesi ve SÜTEK ekipleri, mandıranın en kısa sürede Hayvan Sağlığı ve Refahı Yasası’na uygun yeni yerine taşınması için mandıra sahibine süre verdi.

Bu süre içerisinde sözkonusu mandırada ekipler tarafından sürekli denetim yapılacak. Hayvan Sağlığı ve Refahı Yasası kapsamında gerekli düzenlemelerin yerine getirilmemesi halinde, mandıra sahibine ilgili cezai müeyyide uygulanacak.