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Hamitköy'de Semiye Şeytan silahla vuruldu!

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Hamitköy'de Semiye Şeytan silahla vuruldu!
Küçükkaymaklı’da 31 yaşındaki Semiye Şeytan erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır şekilde yaralandı. Polis Basın Subaylığı, 24 yaşındaki zanlı C.K.’nin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre olay saat 18.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da Eski Yaman Marketin arka kısmında yaşandı. Aracın içinde bulunan Semiye Şeytan, aracın dışında bulunan erkek arkadaşının av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Semiye Şeytan’ın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü, Şeytan’ın açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara aldığı bildirildi.

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