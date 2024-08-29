Hamitköy’de Soygun, Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp: Şüpheli Tutuklandı

13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de gerçekleşen soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp olayının şüphelisi S.K. (47), 28 Ağustos 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de gerçekleşen soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp olayının şüphelisi S.K. (47), 28 Ağustos 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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