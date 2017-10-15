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Hamitköy’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Hamitköy’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, Cadde Mutfak önlerinde (Hamitköy’de)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, Cadde Mutfak önlerinde (Hamitköy’de) Gazimağusa istikametine doğru seyreden KG 633 plakalı motosiklet sürücüsü Adem DAYANIK (E-26)’ın dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu muhtemelen kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarpmıştır.

Olayda ağır yaralanan kimliği meçhul yaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Motosiklet sürücüsü Adem DAYANIK ise vücudunun muhtelif yerlerinde oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgilo soruşturması devam etmektedir.

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