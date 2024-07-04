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Hamitköy'de yangın!

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Hamitköy'de Durmuş Bıyıklı Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki bahçede dün sabah saat 09:15 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Hamitköy'de yangın!

03.07.2024 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, apartmanın arka bahçesinde bulunan ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar yanarak zarar görürken, çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın ise sol arka tamponu ve çamurluğu da ısıdan dolayı erimiştir. Ayrıca oluşan ısıdan dolayı ise, bahse konu apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camları çatlamış, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan 3 adet narenciye ağaçları ile üzüm asması da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

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