Hamitköy'de;Amcasıyla kavga etti...Havaya ateş açtı

Hamitköy’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahmut Altıntaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı Mahmut Altıntaş’ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının; 30.08.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde aynı yerde sakin Mahmut Altuntaş’In tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu kendi adına kayıtlı Üzümlü marka av tüfeği ile ikametgâhının girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan amcası Lefkoşa’da sakin Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettiğini belirtti. Polis, ayni gün ikametgahın doğu kısmındaki boş arazi içerisinde konu av tüfeği ve 2 adet 6 numara patlamış fişeklerin bulunup emare alındığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu incelenecek kamera kayıtları olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Cemre Günsel, 4 kişinin saldırdığı müvekkilinin, kendisini korumak ve kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını ve kimseyi yaralama niyeti olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi