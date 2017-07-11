Hamitköy'deki kaza: Bebeğin alındığı iddia ediliyor

Bugün saat 12:45 sıralarında, Hamitköy barajı yakınlarında çevre yolu üzerinde toprak yolda seyreden bir salon araç kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğinde bankete uçtu.
Alev alan araç sürücüsü Şerife Özer Örs (K-30) ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.
Hamile olduğu öğrenilen Şerife Örs’ün vücudunda ciddi yanıklar mevcut.
Öte yandan Kıbrıs Time isimli internet gazetesi Şerife Özer Örs adlı yaralının devlet hastenesinde görevli hemşire olduğu ve şu anda ameliyatla bebeğinin alındığını iddia etti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz...
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