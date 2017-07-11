Hamitköy'deki kaza: Özer kurtarılamadı...

Hamile olan Şerife Örs Özer’in bebeği operasyon ile alınmıştı. Bebek yeni doğan servisine alındı.
Bugün Saat 12:45 sıralarında, Hamitköy barajı yakınlarında çevre yolu üzerinde toprak yolda seyreden bir salon araç kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğinde bankete uçmuştu.
Alev alan araç sürücüsü Şerife Özer (K-30) ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine Yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştı.
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