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Hamitköy'deki kaza: Özer kurtarılamadı...

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Hamitköy'deki kaza: Özer kurtarılamadı...
Hamitköy barajı yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Şerife Örs Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamile olan Şerife Örs Özer’in bebeği operasyon ile alınmıştı. Bebek yeni doğan servisine alındı.

Bugün Saat 12:45 sıralarında, Hamitköy barajı yakınlarında çevre yolu üzerinde toprak yolda seyreden bir salon araç kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğinde bankete uçmuştu.

Alev alan araç sürücüsü Şerife Özer (K-30) ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine Yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştı.

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