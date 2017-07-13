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Hamitköy'deki kaza: Özer'in bebeği de hayatını kaybetti...

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Hamitköy'deki kaza: Özer'in bebeği de hayatını kaybetti...
Hamitköy Barajı yakınlarında salı günü meydana gelen olayda hayatını kaybeden Hemşire Şerife Örs Özer’in Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi’nde tedavi gören bebeği de hayata tutunamadı.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi’nde iki gündür kuvözde yaşam savaşı veren bebek, bu sabah 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Hamitköy Barajı yakınlarında salı günü meydana gelen olayda, otomobilin yaklaşık 3 metre derinliğindeki bankete düşmesiyle alev alması sonucu araç sürücüsü Hemşire Şerife Örs Özer ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, hamile olan Özer’in bebeği operasyonla alınmıştı. Şerife Özer, tüm müdahalelere rağmen birkaç saat içinde hayatını kaybetmişti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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