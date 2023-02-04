Hamsi Festivali yarın yapılacak

Dernekten verilen bilgiye göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen etkinlik 09.00-17.00 saatleri arasında Girne Çarşamba Pazarı alanında yer alacak.

Etkinliğe Türkiye'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve çok sayıda davetli olduğu ifade edilen açıklamada, Karadeniz Kültür Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Girne Belediyesi katkıları ile düzenlenecek festivalde hamsi ikramının yanısıra Karadeniz'e özgü lezzetler olan kuymak, fındık ezmesi ve daha birçok sürpriz ikramlar yapılacağı, etkinliğin tüm halka açık olduğu kaydedildi.