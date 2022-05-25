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Hamzaoğuları'ndan Yeşilırmak'a "Biz senin proje olduğunu biliyoruz"

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CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ı eleştirdi.
Hamzaoğuları'ndan Yeşilırmak'a "Biz senin proje olduğunu biliyoruz"

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ı eleştirdi.

Biray Hamzaoğulları UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ı  AKP'li T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını da paylaştı.

 

İşte açıklama;

Biz senin PROJE olduğunu biliyoruz...

KENDİNİ daha çok ispatlamanı bekledik.

ŞİMDİ KARAR HALKIMIZIN...

Kavga çıkaracağını vekil arkadaşlarıma söylemiştim

HİÇ yanılmadım

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