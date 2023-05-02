Hamzaoğulları: 15 KKTC vatandaşı Sudan’da mahsur kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Sudan'da yaşanan çatışmalara işaret ederek, Türk bir firmada çalışmak üzere ülkede bulunan 15 KKTC vatandaşının mahsur kaldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na konuya ilişkin ulaştığını belirten Hamzaoğulları, hükümeti eleştirdi.

Hamzaoğulları, “Kaldırın bir özel uçak ve getirin bu çocukları. Bu çalışmaları biz yapacak değiliz. Bu çalışmaları hükümet olduklarını iddia edenler yapmalıdır” dedi.

Öte yandan, konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası