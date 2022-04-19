Hamzaoğulları açıklama yapmayacaktım AMA dedi ve açıkladı...

İşte CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın yaptığı açıklama;
Açıklama yapmayacaktım AMA...
SARAY yavruları hortladı...
Gözümüzün içine bakarak YALAN söyleyen İKTİDAR parti vekillerinin YANDAŞLARI hortlayınca MECBUR kaldım
Dakikada 57 kez UYKU ABNEM olurmuş...
DOKTOR değilim öyle söylediler...
Uyku abnem bastırınca 30 saniye ile 3 Dk arasında uya kalırım...
SONRASINDA 8 saat uyumasamda sıkıntı olmaz
KAMERA O ANI YAKALADI...
ELEŞTİRMENLER DE HORTLADI...
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