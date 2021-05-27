  • BIST 1.415
  • Altın 519,341
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Hamzaoğulları: Her konuda dibe vuruldu

» »
CTP Milletvekili Biraz Hamzaoğulları, “Tamamen unutulan orta Karpaz” konulu konuşmasında, Adalı cinayeti konusunda Türkiye’nin KKTC’ye bir “özür borcu” olduğunu ifade ederek, cinayetin aydınlatılması için herkesi göreve çağırdı.
Hamzaoğulları: Her konuda dibe vuruldu

CTP Milletvekili Biraz Hamzaoğulları, “Tamamen unutulan orta Karpaz” konulu konuşmasında, Adalı cinayeti konusunda Türkiye’nin KKTC’ye bir “özür borcu” olduğunu ifade ederek, cinayetin aydınlatılması için herkesi göreve çağırdı.

Hamzaoğulları, yüz yüze eğitimin, tüm dünyada yapılırken neden ülkede yapılamadığını sordu. Ülkede her konuda eğitim gibi dibe vurulduğunu ifade eden Hamzaoğulları, Güneyde yüz yüze eğitim yapıldığını ancak yüksek eğitimin ülkeye getirdiği gelire rağmen KKTC’de bunun başarılamadığını söyledi, eleştirilerde bulundu, bu konuyla ilgili birşeyler yapılması gerektiğine değindi.

Karpaz bölgesinde seçim veya kurultay değil eğitim derdi çektiklerini ifade eden Hamzaoğulları, sağlık alanında da gerekli önemin verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi isteğini de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irkad, Kutlu Adalı cinayetinin işlendiği gece ‘olay yerinde en az dört kişi vardı (VİDEO)27 Mayıs 2021 Perşembe 19:43
  • Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:22
  • Candan: Kutlu Adalı cinayetinin çözülmesi demokrasi ve hukuk adına önemli bir kazanım olacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:00
  • Akansoy: Seçim olacakken , "50 bin yeni vatandaşlık verileceği" iddiası vatandaşı tedirgin ediyor!27 Mayıs 2021 Perşembe 17:52
  • KTAMS: Zam geri alınsın27 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
  • Elcil: Deşifre edilenler KKTC’nin ne kadar egemen olduğuyla bağlantılıdır27 Mayıs 2021 Perşembe 17:09
  • Erhürman: Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  güncel konuşmalar gerçekleştiriliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 16:56
  • Çeler: “Hükümet Ülkeyi Hiçbir Alanda Yönetemiyor”27 Mayıs 2021 Perşembe 16:50
  • Suudi Arabistan duyurdu: Çin aşısı olanlar Hacca gidemeyecek27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti