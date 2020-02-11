Hamzaoğulları: “Öğrenci taşımacılığı yapanlar Eylül'den beri ücretlerini alamadılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Talebe taşımacılığı, toplu taşımacılık ve kuzeyden güneye otobüsle geçen turistler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Öğrenci taşımacılığının ihaleyle yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları bu işin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hamzaoğulları, Eylül’den bu yana taşımacılık yapan kişilerin halen ücretlerini alamadığını söyledi.

Yıllardır sıkıntı yaşanan toplu taşımacılık konusunun ciddi şekilde “ameliyat edilmesi” gerektiğini söyleyen Biray Hamzaoğulları, haksız rekabet konusunda gerekli adımların atılmasını istedi.

Parasını alamayan otobüs şoförlerinin sosyal sigortalarını ödeyemediğini söyleyen Hamzaoğulları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na bu kişiler için herhangi bir çalışma düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu buna cevaben, 3 ayda bir ödemeyi içeren bir çalışmaları olduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “SİSTEM İSTİSMAR EDİLİYOR”

Yanıt vermek için kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Biray Hamzaoğulları’nın söylemlerinde kendi partisinin icraatlarını dışarıda tutulduğunu söyledi.

Sistemin istismar edildiğini belirten Çavuşoğlu, taşımacılığın ihale edilmesi gerektiğinin doğru olduğunu ancak sistemin buna izin verip vermediğinin de sorulması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, taşımacılıkta evrak eksikliği nedeniyle sözleşmelerin yapılamadığını dile getirerek durum böyleyken “Eğitim Bakanlığı ödeme yapmıyor” denilerek suçlandığını kaydetti.

Kar-İş’le sözleşmesini yapanların harcamalarını Maliye’ye gönderme kararı aldıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, evraklarını tamamlayanların gününde ödemelerini alabileceğini söyledi.

“ARTIK GÖZ YUMARAK İŞ YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR”

“Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir” diyen Nazım Çavuşoğlu, müdürlerine ve memurlarına teamül halinde bugüne kadar gelmiş uygulamaların yasal kabul edip işlem yapılmayacağını söylediğini kaydetti.

“ÖDEMEDEKİ GECİKME NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, “Bize verilen görevi tamamen yasalara uygun şekilde yapmanın peşindeyiz. Yasal evraklarını bakanlığımıza getiren herkesin sözleşmesi gün içinde yapılmaktadır. Yasal sözleşmesi yapılanların da ödemelerinin prosedürü başlatılacaktır. Ödemelerin gecikmesinin tek nedeni, yasal evraklarını Bakanlığa sunmayan taşımacılardır” dedi.