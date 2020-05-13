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Hamzaoğulları: “Taksicilere yardım var, otobüsçülere yok”

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Hamzaoğulları: “Taksicilere yardım var, otobüsçülere yok”
Hamzaoğulları: “Taksicilere yardım var, otobüsçülere yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde, “Koronavirüs ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uygulamaları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına hemşireler gününü kutlayarak başlayan Hamzaoğulları, ilgili yasa maddesinde salgın hastalıklar nedeniyle 6 ay süreyle sosyal yardım yapılır maddesi olduğu halde neden sosyal yardımla ilgili yeni bir karar alma ihtiyacı duyulduğunu sordu.  Hamzaoğulları ayrıca amacın mevcut yasadaki rakamı azaltmak mı olduğu sorusunu da yöneltti.

“SOSYAL YARDIM KRİTERLERİYLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR”

Sosyal yardım kriterleriyle ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, taksicilere yardım verildiğini ancak otobüsçülere verilmediğini dile getirdi. 

Hamzaoğulları otobüs şöforlerinin gelecek Mart’a kadar taşımacılık yapamayacağını düşündüğünü de kaydetti ve otobüs alarak bu işe girmiş kişilerin aldıkları borçları ödeyemeyecek hale geleceğini söyledi. 

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