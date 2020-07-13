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Hamzaoğulları: “Yanlış strateji yüzünden 100 tondan fazla süt var”

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Hamzaoğulları: “Yanlış strateji yüzünden 100 tondan fazla süt var”
Hamzaoğulları: “Yanlış strateji yüzünden 100 tondan fazla süt var”

Tarım Bakanı Oğuz ile CTP’li vekiller Şahiner ve Hamzaoğulları arasında süt tartışması çıktı. Yanlış strateji yüzünden 100 ton fazla süt olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Oğuz, “Pandemi olmasaydı süt krizi yaşamazdık” dedi.

Süt Kurumu’nun süt almadığını, dolayısıyla sütün hayvancının elinde kaldığını belirten Şahiner’e yönelik, Dursun Oğuz, “Akıllıysan, sütün ne olacağını söyle. Bazı şeyleri Meclis’ten konuşuyorsak, gerçeklere göre konuşacağız” yanıtını verdi.

Bakan Oğuz’un kürsüde konuşma yaptığı sırada, soru için izin alan Hamzaoğlulları, “Geçen yıl kaç ton süt alıyordunuz, şimdi ne kadar alıyorsunuz, yanlış strateji yüzünden 100 ton fazla süt var” diye sorunca, Dursun Oğuz, Ocak’tan itibaren süt politikasını değiştirdiklerini söyleyerek, “Pandemi olmasaydı bu krizi yaşamazdık” dedi.

Geçen yıla göre süt üretiminin 40-50 ton daha fazla olduğunu, 100 ton olmadığını belirterek, “Her gün 30 ton fazla süt demek, 10 günde 300 ton fazla süt demektir. Biz sütü dökülmemesi için uğraşıyoruz, birileri dökülsün diyor. Bana duyumlar ile değil, rakamlar ile konuşuyoruz.” İfadelerini kullandı.

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