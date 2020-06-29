Hamzaoğulları:BRT'nin 550 çalışanı var.Kurum batırılmaya çalışılıyor

Meclis Genel Kurulu’nda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçti.

Tasarıyla ilgili komite raporu, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun tarafından okundu.

ARIKLI

Tasarı üzerindeki ilk söz YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Arıklı, BRT’nin Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olduğunu, tarafsız ve halkın sesini yansıtması gereken bir kuruluş olması gerektiğini belirtti.

Erhan Arıklı, BRT’de Meclis kürsüsünde konuşanların seslerinin kesilmesinin teknik bir hata olmasını temenni etti.

BRT çalışanlarının bazılarının kadrosuz çalıştırıldığını dile getiren Arıklı, BRT yasasının da geçeceği sözünün sürekli verildiğini fakat yasa tasarısı ile ilgili çalışma yapılmadığını kaydetti.

Tüm TV kanallarının Türksat uydusu üzerinden yayına girdiğini anlatan Arıklı, bir TV kanalının kapatılarak yayın hayatını sonlandırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Diyalog TV’nin lisansı yok diye yayından çıkartılmasının ardından hiçbir hükümet yetkilisi tarafından herhangi bir girişim yapılmamasının üzücü olduğunu dile getiren Arıklı, hükümetin bu konuda yasal boşluk olması halinde doldurması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, BRT’ye 2020 bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, BRT’nin Kıbrıs Türk toplumunun kurtuluşunun sesi olduğunu fakat gün gele BRT’nin sadece iktidarın sesini yaymaya başladığının görüldüğünü kaydetti.

BRT’deki yayınların adaletli olmadığını söyleyen Özyiğit, kurumdaki yönetim anlayışının değişmesiyle farklı seslere da yer verilmeye başlandığını fakat yönetimin değişmesiyle yine iktidarın sesi olduğunu kaydetti.

BRT yasasının geçirilmemesinin nedeninin hükümetin yanı sıra personel aralarında da farklı sesler çıkması olduğunu söyleyen Özyiğit, yıllarca BRT’ye uğramadan maaş alan kişilerin yakın zamanda terfi ettirildiğini belirtti.

Özyiğit, devletin, herkesin vergileriyle ayakta tutulan bir kurumunun nasıl halkın sesi olmadığını sordu.

Gelinen noktada BRT’de çok personel olduğunu fakat dışardan sözleşmeli spiker ve programcı alındığını dile getiren Özyiğit, çalışanların her müdür değişiminde ayrıştırıldığını ve bazılarının da kızağa alındığını kaydetti.

Meclis kürsüsünde yaptıkları bazı konuşmalarda sesin kesildiğine de vurgu yapan Özyiğit, bunun doğru olmadığını ve BRT’nin toplumun malı olduğunu söyledi.

BRT yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini de söyleyen Özyiğit, kurumda yaşananların tamam olmamasından dolayı da tasarıya ret oyu vereceklerini açıkladı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, BRT’nin devlet eliyle yürütülen bir kurum olduğunu ve tarafsız olması gerektiğini kaydetti. BRT’de zaman zaman demokrasiden eser olmadığını dile getiren Şahali, kurumda çok farklı statüler ve zaman zaman da yönetilmesi çok zor olan bir kurum olduğunu kaydetti.

BRT’nin 8-11 Haziran döneminde incelenen haber bültenlerindeki sonuçların çarpıcı olduğunu söyleyen Şahali, ana haber bülteninde ana muhalefet CTP’nin sadece yüzde 2’lik yer tuttuğunu belirtti.

Siyasilerin BRT haber bültenlerinde yer alma oranlarıyla ilgili rakamları okuyan Şahali, BRT’nin çok daha ustaca yönetilmesi gerektiğini dile getirerek, bünyesinde bulundurduğu başarılı çalışanlarıyla diğerleri için kaynak temin edecek şekilde yönetilmesi gerektiğini fakat şu anda bundan eser olmadığını kaydetti.

BRT’nin böylesine antidemokratik yönetilen kurumda zaman zaman Meclis kürsüsünden sesin kesilmesinden dolayı da teknik bir arızanın olmasının ötesinde düşünüldüğünü dile getiren Şahali, BRT’de insan kaynağının doğru planlanarak doğru yönetilmesi ve çalışanlara huzurlu bir ortam sağlanması gerektiğini belirtti.

Erkut Şahali, BRT yasasının yenilenmesi için de hükümetin bir girişimi olmadığını söyleyerek, kurumun demokrasiyi hırpalayan bir tutum içerisinden olduğunu kaydetti.

Şahali, CTP olarak BRT bütçesine oylarının ret olacağını açıkladı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, BRT’nin bugünlere kolay gelmediğini, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli yer aldığını ve bugünlere geldiğini kaydetti.

BRT’nin durumunun ve yönetim kurulunun durumunun sakat olduğunu ve kurumun özerk bir yapıya kavuşturularak kendi kendini yöneten bir durumda olması gerektiğini dile getiren Angolemli, BRT’nin bugün seçimin da etkisine girerek taraflı yayın politikası gözettiğini belirtti.

Geçen gün yayın kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı’na davet edildiğini ancak BRT’nin bu davete katılmadığını dile getiren Angolemli, Diyalog TV’nin topluma katkısı olduğunu, köy köy gezdiğini fakat sonucunda da susturulduğunu söyledi.

Angolemli, BRTK 2020 Bütçe Yasa Tasarısı’na ret oyu vereceklerini belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, BRT’nin çok önemli bir kurum olduğunu fakat bazı yayınlarında kasıtlı davranıldığını kaydetti.

BRT’nin İskele bölgesinde ofisi bulunduğunu fakat kendisinin yedi yılda hiçbir canlı yayına çıkarılmadığını dile getiren Hamzaoğulları, BRT’de partizanca ve ayrıştırıcı yayın yapıldığını söyledi.

UBP’nin MYK üyesinin BRTK Yönetim Kurulu Başkanı olmasından dolayı nasıl muhalefetin sesini duyuracağını soran Hamzaoğulları,

RIK TV’de 250 personel varken BRT’de 550 kişinin çalıştırılmasının üzücü olduğunu, kurumun batırılmaya çalışıldığını belirtti.

Hamzaoğulları, “BRT’nin babalarının çiftliği gibi kullanılmaması gerektiğini” kaydetti.