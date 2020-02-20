  • BIST 115.876
  • Altın 316,907
  • Dolar 6,0947
  • Euro 6,5830
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Hanau'daki saldırıda 5 Türk vatandaşının öldüğü doğrulandı

» »
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.
Hanau'daki saldırıda 5 Türk vatandaşının öldüğü doğrulandı

TRT Haber televizyonuna açıklamada bulunan Aydın, "Bir kafeye, bir de büfeye, aşırı sağcı neo-nazi ideolojiye sahip saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar gelen, elimizdeki bilgilere göre 5 kurbanımız var. Toplamda 9 insanı katletti, sonra da kendisi ve annesiyle birlikte gece yarısı öldüğü haberleri var" diye konuştu.

Almanya'daki Türk toplumunun bu ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını anımsatan Aydın, "Son 30 yılda bu kurbanlarımızla beraber 30'un üzerinde insanımız, Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldi" ifadesini kullandı.

Aydın, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, hastanede 9 ağır yaralı bulunduğunu aktardı.

"Kurbanlardan 37 yaşındaki Ağrılı Gökhan Gültekin'in babası Behçet amca ile az önce görüştüm" diyen Aydın şöyle devam etti: "Nişan hazırlıkları yapıyormuş. Gencecik insanlar. Bunların bu şekilde katledilmesini gerçekten lanetliyoruz, kınıyoruz. Buradaki Türk toplumunun da bu olaylar karşısında birlik, bütünlük içerisinde hareket etmelerini, yine bulundukları toplumdan bizlerle birlikte dayanışma gösteren insanlarla, Nazilere, aşırı sağcılara karşı gerekli tepkiyi, karşılığı ortaya koymalarını bekliyoruz. Burada Alman siyasetine de büyük sorumluluk düşüyor. Artık, sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin, en güçlü ve sert biçimde alınması, Almanya'nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir, diye düşünüyorum."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da İki Kafeye Silahlı Saldırı: 11 Ölü20 Şubat 2020 Perşembe 09:39
  • Finlandiya'da elektrik fiyatı 1 megavat/saat için -20 eurocent19 Şubat 2020 Çarşamba 14:53
  • Macron: Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz19 Şubat 2020 Çarşamba 14:05
  • Fransa’da ‘first lady’ler savaşı’: Macron’un eşi, davete Hollande’ın eski sevgilisini çağırdı19 Şubat 2020 Çarşamba 12:58
  • Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya Onay19 Şubat 2020 Çarşamba 11:39
  • İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor19 Şubat 2020 Çarşamba 11:27
  • AB gelecekteki bütçesi için zirve düzenliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
  • Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin "Tarım Arazileri" Kararı Ülkeyi Gerdi18 Şubat 2020 Salı 14:06
  • Fransa'da First Lady'lerin davet kavgası kirli çamaşırları ortaya döktü18 Şubat 2020 Salı 13:37
  • Almanya’da Müslüman Derneklerin Başkanları Aşırı Sağcı Saldırılardan Endişeli18 Şubat 2020 Salı 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti