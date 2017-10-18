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Hançerli: “MS ölümcül değildir”

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Hançerli: “MS ölümcül değildir”
Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS’in ölümcül bir hastalık olmadığını vurguladı.

Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, yaşadığı bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden genç bir kadınla ilgili haberleri üzüntü ile okuduklarını belirterek, genç kadına rahmet, sevenlerine sabır diledi. 

Araştırmadan, “sorumsuzca” yapılan bazı haberlerde, ölüm sebebinin MS hastalığıymış gibi yazılmasının, MS hastalarının üzüntüsünü daha da arttırdığını belirten Hançerli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Multiple Skleroz yani MS merkezi sinir sistemini etkileyen oto-ümmin bir hastalık olup, ölümcül değildir. En sık 20 ile 40 yaş arası genç erişkinlerde görülen MS kronik bir hastalıktır. MS'in kesin tedavisi olmamakla birlikte, ilaç seçenekleri son yıllarda artmıştır ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Bu vesileyle, MS hastaları olarak basının, özellikle sağlık gibi hassas konularda haber yaparken daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğine dair beklentimizi bir kez daha vurgularız.”

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