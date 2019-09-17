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Hande Fırat, gördüğü 'yerli otomobili' anlattı: 4 kapısı var, 4 lastiği var, direksiyonu var, oldu mu?

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Fırat, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine bugünkü yazısında fotoğrafını gördüğü otomobille ilgili olarak "4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?" ifadelerini kullandı.
Hande Fırat, gördüğü 'yerli otomobili' anlattı: 4 kapısı var, 4 lastiği var, direksiyonu var, oldu mu?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında fotoğrafını gördüğü 'yerli otomobili' anlattı. Fırat, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine bugünkü yazısında fotoğrafını gördüğü otomobille ilgili olarak "4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında dün Twitter hesabından "Yerli otoyu gördük" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara değindi. 

 

"Prototipin fotoğraflarını gördük ancak o fotoğrafları alıp yayınlayamıyoruz çünkü ticari sır" diyen Fırat, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamaları ve fotoğrafımızın ardından sosyal medyada dönen mavraya, yazılara ben de katılayım dedim. Esprilere bayağı güldüm. Ancak bazı bilgileri paylaşmak isterim.

- Prototipin fotoğraflarını gördük ancak o fotoğrafları alıp yayınlayamıyoruz çünkü ticari sır.

- Arabanın lansmanını konsorsiyum yapacak. Özelliklerini onlar açıklayacak.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobil Girişim Grubu’nun aralık ayında yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istediğini söyledi. Bakanın tarih vermesi nedeniyle “Daha önce de tarih verdiler, yeni tarihe niye inandınız?” diye soranlara, “Bakanın açıklamalarını yazdık, aralık ayında söylediği gerçekleşmezse sebebini sorar onu da yazarız” yanıtını veriyorum.

- Bakan bizi bir masa etrafında toplamış değil. Hürriyet Türkiye’nin en büyük haber platformu. Hürriyet Ankara haber merkezi yıllardır bakanları, siyasileri, kahvaltıya ya da yemeğe davet eder. Ankara’daki yazarlar, birim şefleri, alan muhabirleri de o yemekte olur. Herkes soru sorar, siyasiler yanıtlar. Biz davet etmeye devam edeceğiz."

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, Fırat'ın paylaştığı fotoğrafı "İyi de siz gazetecisiniz. Yani en azından öyle olduğunuz iddia ediliyor. Yerli otomobili gördüyseniz bize de gösterin. Ortada bir fotoğraf falan yok. Hadi onu çektirmediler. Bari anlatın" ifadeleriyle eleştirmişti.

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