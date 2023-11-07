Hane Halkı Bütçe Anketi… Nüfusun yüzde 14,4’ü yoksulluk sınırının altında

İstatistik Kurumu'nun Hanehalkı Bütçe Anketi'ne göre, nüfusun %14,4'ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, en düşük gelire sahip hanehalkı %6,5 pay alırken, en yüksek gelire sahip hanehalkı %43,6 pay aldı.

İstatistik Kurumu, 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında uyguladığı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarını açıklayarak, ülkedeki bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalklarının tüketim kalıpları ve gelir düzeyleri hakkında bilgiler derledi.

-Eşitsizlik arttı…

Buna göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik hanehalkının toplam gelirden aldığı pay yüzde 43,6, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik hane halkının toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 6,5 olarak belirlendi. Bu çerçevede, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranını veren “eşitsizlik ölçüsü” ise 6,7 kat olarak kaydedildi.

Öte yandan, 2014-2015 HBA ile 2021-2022 HBA sonuçları karşılaştırıldığında “eşitsizliğin arttığı” ortaya kondu. Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden "gini katsayısı" 2014-2015 anketinde 0,34 iken; 2021-2022 anketinde bu rakam 0,37’ye yükseldi.

-En fazla pay konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamalarına…

Anket sonuçlarına göre, hanehalklarının yaptığı toplam tüketim harcamalarının içinde en yüksek payı yüzde 21,6 oranıyla konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamaları yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,5 ile ulaştırma izlerken, eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, 2014-2015 yıllarına göre 2021-2022 yılında gıdaya ayrılan payda artış; eğitim, eğlence ve kültür ile konut harcamalarına ayrılan payda ise düşüş gözlemlendi.

2014-2015 yılında yüzde 16 olan gıda harcaması (alkollü içecek ve tütün hariç) payı 2021-2022’de yüzde 20,5 olurken; eğitim harcamaları payı yüzde 7,1’den yüzde 6,1’e, eğlence ve kültür harcamaları payı yüzde 8,9’dan yüzde 2,6’ya ve konut harcamaları payı yüzde 25,1’den yüzde 21,6’ya düştü.