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Hane halkı yardımı altında koalisyon ortaklarına ek bütçe

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Hane halkı yardımı altında koalisyon ortaklarına ek bütçe
Tüm koalisyon ortaklarına 500’er bin, Cumhurbaşkanı’na da bir milyon 300 bin lira ‘Örtülü Ödenek’ ayrıldı

Geçmiş dönemlerde vatandaşların tepkisine yol açan ‘örtülü ödeneklerin’ 2018 bütçesinde daha da artırıldığı öğrenildi. Diyalog Gazetesi’un elde ettiği bilgilere göre, 2017 bütçesinde Cumhurbaşkanı’nın bir milyon 200 bin TL olan ‘örtülü ödeneği’, 2018’de 100 bin lira artırılarak bir milyon 300 bine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı’nın ‘Örtülü Ödenek’ kullanımı 2018 bütçesinde ‘Tanıtm ve Enformasyon Hizmetleri Katkı Projesi’ adı altında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Başbakan için öngörülen 500 bin liralık örtülü ödenek kalemi, bu yıl tüm koalisyon ortaklarını memnun etmek amacıyla genişletildi. Böylece Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı için de 500 bin, Maliye Bakanı için de 500 bin, Eğitim Bakanı için de 500 bin lira örtülü ödenek kalemi ayrıldı. Bu durumda 4 hükümet ortağı için 2 milyon, Cumhurbaşkanı için de bir milyon 300 bin olmak üzere örtülü ödenek toplamı 3 milyon 300 bine yükselmiş oldu

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