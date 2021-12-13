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Hanehalkı Bütçe Anketi Çalışması Devam Ediyor

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Hanehalkı Bütçe Anketi Çalışması Devam Ediyor
Hanehalkı Bütçe Anketi Çalışması Devam Ediyor

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmasının devam etiğini kaydetti.

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin, Avrupa Birliği'nin finansmanında  Dünya Bankası'nın da teknik desteği ve iş birliği içerisinde, 1 Temmuz 2021 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edeceğini dile getiren Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketi’nin örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu belirtti.

Örneklemeye dayalı çalışmalarda belirli tekniklere göre seçilen hanelerin, tüm ülkeyi temsil etme özelliğine sahip olduğundan, bu ankete verilecek cevapların ülke genelinde onlarca kişiyi temsil edeceğini kaydeden Öksüzoğlu, görevli anketörlere verilecek eksiksiz ve doğru cevaplarla üretilecek verilerin, ülke ve halkı adına büyük önem arz edildiğini kaydetti.

“Öksüzoğlu; “Hanehalkı Bütçe Anketi’ne koyacağınız katkı sonucunda; enflasyon (hayat pahalılığı) oranının hesaplanması için gerekli temel bilgiler, asgari ücret tespit çalışmaları için gerekli veriler, uzun dönem ekonomik planların yapılması için gerekli veriler, milli gerin tüketim yolu ile hesaplanması için gerekli veriler, sosyal refah planlamasına yardımcı olacak veriler, tüketim mallarına ilişkin talep tahminleri için gerekli bilgiler, mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesi, hane halkının yaşam seviyeleri, beslenme sorunları v.b diğer çeşitli sosyo-ekonomik analizler için gerekli veriler derlenebilecek” dedi.  

Görevli anketörlerin hafta sonları ve mesai dışında da verileri derlemekte olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Gereken kolaylığın gösterileceğine olan tam inancımla, ankete katılım ve katkılarınız için teşekkür eder; çalışmalarla ilgili soru ve/veya şikayetlerinizi info@stat.gov.ct.tr e-mail adresine yada (90) (392) 601-3000  numaralı telefona bildirmenizi rica ederim.” ifadelerini kullandı.

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