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Hanehalkı İşgücü Anketi Çalışması 18 Ekim’de Başlıyor. 4 bin 32 Hanehalkı İle Görüşülecek

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Hanehalkı İşgücü Anketi Çalışması 18 Ekim’de Başlıyor. 4 bin 32 Hanehalkı İle Görüşülecek
Hanehalkı İşgücü Anketi Çalışması 18 Ekim’de Başlıyor. 4 bin 32 Hanehalkı İle Görüşülecek

Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışması, 18 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstatistik Kurumu Başkanı  Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin, örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bir araştırma olduğunu ifade ederek, 2021 yılı için KKTC genelinde 4 bin 32 hanehalkı ile görüşüleceğini kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli araştırmalar düzenlediğini ifade eden Öksüzoğlu, işgücü anketi ile nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi ile istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin derlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nı uygulamak üzere İstatistik Kurumu tarafından eğitimi verilen yaklaşık 90 anketörün tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edeceğini ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracağını ifade eden Öksüzoğlu, anketörlerin istenildiğinde gösterilmek üzere İstatistik Kurumu mühürünün bulunduğu "görev belgeleri"ni yanlarında bulunduracaklarını kaydetti.

Öksüzoğlu, “Bu araştırma için seçilen haneler ülkemizdeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan verilecek bilgiler ülke genelinde onlarca hanehalkını temsil edecektir. Bu doğrultuda bilgi verecek olan hanehalkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmaları büyük önem arzetmektedir. Katkısını esirgemeyeceğine inandığım tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür eder şikayet veya önerilerini İstatistik Kurumu'na bildirmelerini rica ederim” dedi.

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