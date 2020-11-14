Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?

DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ISPANAK

Dr.Fevzi Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını söyledi ve şunu ekledi;''Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur” dedi.