Mevsimsel geçişler, hava değişimleri ve enfeksiyon hastalıklarının üst üste gelmesinin yetişkinler kadar çocukları da çok etkilediğini işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Yusuf Ziya Göktaş çocuklarda deri döküntüleri, kurdeşen (atopik dermatit veya egzama), nefes almada zorluk (astım), hapşırma, öksürme, burun akıntısı veya gözlerde kaşıntı ve mide bozukluğu belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

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