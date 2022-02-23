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Hangi Avrupa ülkesi Rus doğalgazına ne kadar bağımlı?

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Rusya-Ukrayna krizini gerekçe gösteren ABD'nin ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gaz tedarikini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
Hangi Avrupa ülkesi Rus doğalgazına ne kadar bağımlı?

Rusya-Ukrayna krizini gerekçe gösteren ABD'nin ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gaz tedarikini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Medvedev işareti verdi: Avrupalıların doğalgaza 2 bin avro ödeyeceği cesur yeni dünyaya hoş geldiniz

Almanya'nın ABD baskısı sonrası Kuzey Akım-2 projesini durdurması tartışmaları daha da alevlendirirken, bu kararın hemen ardından konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin sertifikalaştırma süresini dondurma talimatı verdi. Avrupalıların çok yakın zamanda 1000 metreküp doğalgaza 2 bin avro ödeyeceği cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.

AB'den çaresizlik açıklaması

Avrupa Birliği'den oluşan tabloya ilişkin çaresizlik açıklamaları gelirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

AB'nin çözüm için gözünü diktiği iki ayrı noktadan şu an için "beklenen" yanıt gelmemiş gibi görünüyor.

Çözüm için gözlerini diktikleri iki ülkeden 'çözüm bizde değil' yanıtı

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi dün yaptığı açıklamada Katar ya da başka bir ülkenin Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gazı LNG olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Katar'da üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad el-Kabi, Katar’ın doğalgaz hacminin yalnızca yüzde 10-15’inin Avrupa’ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Kriz sırasında gündeme bir başka ülke daha gelmiş, ancak hem bu ülkenin kaynakları hem de Rusya'yla ilişkileri seçenek olmaktan büyük ölçüde çıkarmıştı. Rusya ve Norveç’ten sonra Avrupa Birliği’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda olan Cezayir'in Avrupa’ya doğalgaz arzını artırabileceği, ancak Rusya tarafından oluşabilecek bir kesintide oluşacak boşluğu dolduramayacağı belirtiliyor. Rusya ile yakın ilişkileri olan Cezayir'in bu süreçte Rusya'yla daha güçlü bağlar kurması da ihtimaller dahilinde.

İtalya'dan yaptırımların seviyesini düşüren açıklama

İtalya Başbakanı Mario Draghi geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, "AB ile yaptırımları tartışıyoruz ve bu tartışmalar sırasında, enerjiyi içermeyen dar sektörlere konsantre olmaları gerektiği konusundaki tutumumuzu ortaya koyduk" dedi. İtalya'dan gelen bu açıklamanın yaptırımların düşük seviyede destek alabileceğine örnek olduğu belirtildi. Bunun nedenlerinden birisi de, İtalya'nın doğalgaz ihtiyacının büyük bölümünün Moskova tarafından karşılanması. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'se Avrupa'nın "İtalya'nın da güvenli tarafta olması için gerekli gazı İtalya'ya sağlayacağını" belirtmişti.

Hangi Avrupa ülkesi ne kadar bağımlı?

Tam da bu noktada Avrupa ülkelerinin Rus gazına ne kadar bağımlı olduğu tartışma konusu.

AFP tarafından konuya ilişkin hazırlanan bir grafik Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Almanya, Polonya, İtalya ve Türkiye'nin bu konuda öne çıkan ülkeler olduğunu gösteriyor.

Söz konusu grafiğe göre bu ülkeler gazlarının önemli bir miktarını Rusya'dan tedarik ediyor.

İşte o grafik ve Avrupa'nın gaz krizinin boyutları:

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