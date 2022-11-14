Hangi burç hangi burçla uyumlu? Burçlara göre ilişki

Aşk bazen astrolojiyi bile ters düz eder.

Aşk kapıdan girdiğinde aklın pencereden kaçtığı söylenir. Evet, bu genelde böyledir. Çünkü duygusallaştığımız anda akıl ve mantık gerçekliğinden firar eder. Hangimiz aşka düştüğümüzde çok da akılcı davranabildik?

Aslında hayatın o sıkıcı rutininden bizi çıkaran ve ruha morfinini veren de bu durum değil midir? O nedenledir ki aşık olduğumuzda karşımızdakini çok özel ve biricik görüveririz ve muhteşem bir körleşme yaşarız.

İlişki yaşamak ve bunu sağlıklı bir biçimde götürebilmek ise aklın duygularla aynı ipte yürümesi gibidir. O nedenle aşk artık ilişkiye döndüğünde karşımızdaki insanın gerçeklerini görürüz ve fedakarlık dediğimiz unsurlar kendini gösterir.

Astroloji bu noktada duyguların ve aklın, zaman denilen çizgide matematiksel bir konumlanmasıdır. Aşağıda okuyacağınız uyum ve uyumsuzluk göstergeleri, iki ile ikinin dört ettiğini anlatacak kadar genel bir fikir verir. Yalnız bu fikir her ne kadar çok genel dursa da durumun temel dinamiğini çok iyi yansıtacağını da unutmamak gerekir.

Her kişinin doğum haritası tek ve çok özeldir. Özellikle aşk da ve ilişkilerde genelde eksik yanımıza yani gölge tarafımıza doğru çekiliriz. Bunu da haritamızdaki yerleşimden hesaplayarak elementlerin ve gezegenlerin konumlarından anlarız. Ve bu kişiye özel yapılan hesaplamada sentez ve gölge burcunuz ortaya çıkar, bu da bizi ihtiyaç duyduğunuz, kendinizi ona çekilirken bulduğunuz burca götürür ve aşk, ilişkiler konusunda çok daha güçlü bir denklem kurmaya başlayabiliriz bu sayede.

Fakat daha da detaylı, doğru yol çizgisini karşınızdaki kişinin doğum haritasıyla sizin haritanızın üst üste konulup yorumlanmasıyla bulabiliriz. Sinastri dediğimiz bu okuma şekli yüzyıllardır ilişkide, aşk da bize en güvenilir öngörüyü sağlamıştır. Buna rağmen astrologların “asla almaz” dediği sinastri okumalarının tam tersine pek de güzel giden ilişkiler, aşklar yok mudur? Kesinlikle vardır. İşte bu tip örnekler karşısında da aşk astrolojinin matematiğini alt üst edip geçer.

Yani işin gerçeği insan aşka ve beraberinde bir ilişkiye düştüğünde doğaüstü, mucizevi bir şey yaşar ve önünde hiçbir bilgiyi tam olarak tutmaz. İyi ki de tutmaz!

Hep aşk içinde, ilişkinizde sağlıklı kalmanızı dilerim. Aşk olsun ve daim olsun.

KOÇ BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: İlişki tutkulu olacaktır ama beklentiler aynı olduğu için bir zaman sonra sıkıntılar yaşanabilir.

BOĞA: Bu ilişkide iki tarafın da her konuda taviz vermesi gerekir. Bu da zaman içinde tarafları yıpratır ve ilişkinin erozyona uğramasına neden olabilir.

İKİZLER: Her iki tarafın da hareketli doğası ilişkiyi güçlü tutabilir. Koçun liderlik tutumu ise İkizleri bir zaman sonra başkalarına doğru itebilir.

YENGEÇ: Koç duygularını belli etmekte zorlanırken, Yengeç aleni ortadır ve bu da ilişkide dengesizliğe neden olabilir. İlişkide anlayış ve sabır gerekir.

ASLAN: Gayet iyi bir ilişkinin kapısı burada açılabilir. Aslan sadakat ve ilgi bekler, Koçlar da avcı olduğu için bunu yapmaktan yüksünmezler. Daha ne olsun!

BAŞAK: İlişkide en zayıf olasılığı bu iki burç gösterir. O nedenle Koçların Başakla yola çıkması kısa bir zaman sonra “Tamam buraya kadar!” dedirtebilir.

TERAZİ: Karşıt duran bu iki burç. Aslında birbirlerini tamamlarlar ve ilişkide bu kalıcı bir dinamik oluşturabilir. Yeter ki Koç sabırsız olmasın.

AKREP: Koç, Akrep ile asla sıkılmaz ve kavga dövüş ve ardından ateşli dakikalarıyla aşk ve ilişkide gerçekten bütün matematiği alt üst edebilirler.

YAY: Koç da Yay da maceraya bayıldığından hoş bir ilişki yaşamaları mümkün olabilir. Koçlar genelde Yay burçlarına çok da karşı koyamazlar.

OĞLAK: Zor bir ilişki modeli. Biri iddialı, diğeri gelgeç hevesli, Oğlak statik ve kuralcı, Koç ateşli ve enerjik. Bu ilişkinin hayli zor bir ilişki olacağı çok açık.

KOVA: İlk anda büyük bir aşk patlaması olabilir ama iş ilişki noktasına geldiğinde her iki burç birbiriyle tam bir uyum içinde olamayabilir. Sabır ve fedakarlık şart.

BALIK: Biri duygusal, diğeri gerçekçi. Balık ima eder, Koç doğrudan konuşmayı sever. Yani pek de olacak bir ilişki biçimi değil. Bir taraf kendini adamazsa zor bir ilişki.

BOĞA BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: İlişkide Koç burcu, Boğa burcunu yer yer huzursuz edebilir çünkü Boğa sakin, dingin bir hal isterken Koç kalk gidelim diyebilir. Sabır gerektiren bir tutum şart!

BOĞA: Aslında pek de uyumlu bir çift olabilirler. Boğa, Boğayı pek güzel anlar ve ilişki yürüyebilir. Ama her ikisi de aynı şeyi istediği için sıkılma olasılıkları var.

İKİZLER: Bu iki burç arasında pek uyumlu bir ilişkinin olması çok zor bir ihtimal. İki ayrı dünyanın insanı lafı bu ilişki için söylenmiş olabilir.

YENGEÇ: Boğanın erotik yapısı ve Yengeçin yapış yapış duygusallığı birleşince tutkulu bir beraberlik ortaya çıkabilir. Boğa hizmet alır diğeri hizmet vermeye hevesli.

ASLAN: Her iki burç da birbirlerini büyüleyebilirler. Her ikisi de ben buradayım ve markayım demeyi sevdiği için anlaşmamaları için bir neden olmaz.

BAŞAK: Boğa burcu aslında yer yer Başak burcunun lafı direkt söylemesi yüzünden kırılabilir ama ilişkide saygı varsa uzun süren bir birliktelik olabilir.

TERAZİ: Birbirlerine hassas oldukları konularda gerekli anlayışı göstermezlerse ilişkileri uzun sürmeyebilir. Ama genel anlamda oldukça güzel bir yanyana geliş!

AKREP: Zıt kutupların birbirini çektiğine tanık olunulabilecek bir ilişki modeli. Çok uzun süreli bir ilişki yaşamaları mümkün olabilir.

YAY: Eninde sonunda birbirlerini yiyip bitirip tüketecekleri bir ilişkidir. Yan yana olmalarının tek koşulu birinin diğerini anca çok ama çok sevmesidir. O bile zor!

OĞLAK: Eğer karşılıklı sabırlı bir ilişki modeli kurulursa hoş bir birliktelik başlayabilir. Evlilikleri sanki bir şirket yönetir gibi olacaktır. Yer yer sıkıcı mı? Kesinlikle evet.

KOVA: Boğa sahiplenmek ister, Kova ise özgürlük ayağına dönem dönem sadakatsizdir. Olmaz denilemez ama bayağı zor bir ilişki modeli.

BALIK: Boğa ile Balık burcunun ilişki beklentisi birbirlerinden çok farklı olduklarından pek uyumlu olmaz. Kısa süreli aşk hikayesi yaşanabilir.

İKİZLER BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: İkizler yüzünden Koç burcu bir kıskançlık krizinde katil olmaz ise ilişkileri oldukça uzun süre gidebilir. Saygı faktörü işin içindeyse ilişki yürür gider.

BOĞA: Boğa burcuna hizmet etmeyi göze alan bir İkizler bu ilişkiyi yürütür. Ama bir zaman sonra sorunlar açığa çıkacaktır. Muhtemel İkizler terk edecektir.

İKİZLER: Dışardan bakıldığında “yani bu mu, aşk bu mu ilişki?” dedirtecek bir tutum görülebilir. Rutine düşmedikleri takdirde harika bir ilişki yaşanabilir.

YENGEÇ: İkizler yaşını başını aldıktan sonra, olgunluk döneminde yengeç ile harika bir evlilik bile yapabilir. Ama Yengeçin yakınlığı İkizleri bazen bunaltabilir.

ASLAN: Uyumlu bir ilişki olabilir. Kişilik özellikleri açısından büyük bir fark yoksa Aslan ile birlikte çok mutlu bir birliktelik yaşanabilir.

BAŞAK: Her iki burcun yöneticisi Merkür de olsa uyumlu ve sağlam bir ilişkinin bu iki burçtan çıkması oldukça zor diyebiliriz.

TERAZİ: Her iki burç uçuk kaçık eğilimleri olduğu için aslında pek güzel anlaşabilirler. Burada sorun sadakat olacaktır. Eğlenceli bir ilişki yaşayabilirler.

AKREP: İkizlerin tıpkı Koç burcunda yaşadığı gibi bir kıskançlık krizi yaşanmadığı sürece bu ilişkinin şansı olabilir. Ama Akrep eninde sonunda İkizlere acı çektirtebilir.

YAY: Bir aşk, ilişki olabilir ama her ikisi de bağımsız burçlar olduklarında bir zaman sonra kopmalar yaşanabilir. Çok iyi arkadaş kalabilirler.

OĞLAK: İkizler, Oğlakla gerçekten sıkılır. Belki İkizlerin arkasını toplamada oğlak harikalar yaratır ama bu da bir ilişkiyi ne kadar idare edebilir ki?

KOVA: Evlere şenlik bir ilişki ve aşk yaşanabilir. Birbirleriyle çok eğlenip çok da kavga etseler de tam bir ilişki çıkabilir bu yanyana gelişten.

BALIK: Bir aşk başlasa da başlarda sonrasının gelmesi pek muhtemel olmayabilir. Özellikle ateşli saatlere dair bir beklenti baştan hayal kırıklığı olabilir.

YENGEÇ BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Yengeç hayatında başına iş açmak istiyorsa bir Koçla ilişki aşk yaşayabilir. Ama sonu çok büyük bir olasılıkla hüsran olabilir.

BOĞA: Uyumlu bir ilişki yaşanabilir, yeter ki her iki burç da birbirlerini bunaltmasın. Kıskançlık ve sınırlandırma bu ilişkide en büyük engel olabilir.

İKİZLER: Kötü niyetli olmasa da İkizlerin mantıklı tarafı Yengeçin kırılgan yapısını öne çıkartabilir. Karşılıklı birbirine çok ama çok anlayışlı olmazlarsa ilişki zor!

YENGEÇ: Yengeç kendine bir ömür boyu rahat ve mutlu hissedeceği bir ortam hazırlar. O nedenle iyi bir birliktelik çıkar ama ayrılık olursa arkadaş bile kalmaları zor.

ASLAN: Muhteşem, dört dörtlük bir ilişki belki söz konusu olmayabilir ama karşılıklı zarif bir tutum doğallığı ile gelişirse çok uzun bir ilişki de çıkabilir.

BAŞAK: Her iki burç da yaşam ritimleri açısından çok farklı oldukları için dönem dönem sorun yaşamaları muhtemel. O nedenle sağlıklı bir ilişki genelde çıkmayabilir.

TERAZİ: Uzun vadede çıkan sorunlara ortaklaşa çözüm bulunmazsa bu ilişkinin ömrü kısa olacaktır. Sorunları bu ilişkide daha çok Yengeç çıkaracak olabilir.

AKREP: Oldukça etkili ve güzel bir aşk ve ilişki çıkabilir. Özellikle sıcak saatlerin sonu gelmeyebilir. İki burç da birbirine şans verirse mutluluk kaçınılmaz.

YAY: Yay akılcı, yengeç sezgisel, duygusal. Yani pek de sürekliliği olabilecek bir ilişki modeli gibi durmamakta. Kısa süreli bir aşk hikayesi yaşanabilir.

OĞLAK: Yine bu ilişki modelinde karşıt kutupların çekim gücü yasası işler diyebiliriz. Her iki burç da ortak konularda yan yana ilerleyebilir.

KOVA: Olmayacak bir dua gibidir bu iki burcun ilişkisi, aşkı. Evet, ilk etapta bir etkilenme olsa da Yengeçin çabaları ile bu ilişkiye döner ama sonu gelmeyebilir.

BALIK: Bu iki burcun iletişiminden gayet iyi ve sağlam bir ilişki çıkabilir. Çünkü her ikisi de aynı beklentilere sahip oldukları için aşk, evliliğe gidebilir.

ASLAN BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Gayet iyi bir ilişkinin kapısı burada açılabilir. Aslan sadakat ve ilgi bekler, Koçlar da avcı olduğu için bunu yapmaktan yüksünmezler. Daha ne olsun!

BOĞA: Her iki burç da birbirlerini büyüleyebilirler. Her ikisi de ben buradayım ve markayım demeyi sevdiği için anlaşmamaları için bir neden olmaz.

İKİZLER: Uyumlu bir ilişki olabilir. Kişilik özellikleri açısından büyük bir fark yoksa Aslan ile birlikte çok mutlu bir birliktelik yaşanabilir.

YENGEÇ: Muhteşem dört dörtlük bir ilişki belki söz konusu olmayabilir ama karşılıklı zarif bir tutum doğallığı ile gelişirse çok uzun bir ilişki de çıkabilir.

ASLAN: İlişki tutkulu olacaktır ama beklentiler aynı olduğu için bir zaman sonra sıkıntılar yaşanabilir. Bir zaman sonra aldatma konuları gündem olabilir.

BAŞAK: İyi bir ilişki bu ikiliden beklenebilir. Ama karşılıklı saygının çok belirgin bir biçimde yaşanması koşulu ile yıllar süren bir ilişki neden olmasın?

TERAZİ: Bu iki burcun insanı aşk hayatında çok iyi anlaşacakları gibi iki iyi de arkadaş olacaktır. Tek sorun Aslan burcunun egosunun ön plana çıkması olabilir.

AKREP: İkisi arasında uyumlu ve tutkulu bir ilişki olabilir. Yalnız ikili ilişkilerde fazlaca kıskanç olması ilişkinin zarar görmesine sebep olabilir.

YAY: Her ikisi de çok farklı yapılara sahip oldukları için ilk etapta buradan sağlam bir ilişki çıkmaz denilse de, şaşırtıcı bir biçimde uzun bir birliktelikte olabilir.

OĞLAK: Her iki burç da karşılıklı özveride bulunursa aslında aralarında uzun süreli bir ilişkinin kapılarını çok güzel açabilirler. Dikkatli bir ilişki olacağı kesin.

KOVA: Kova burcu bu ilişkide eğer gerekli fedakarlığı gösterirse güzel bir ilişki çıkabilir. İlk aşk konusunda sağlam bir giriş yapabilir bu iki burç.

BALIK: Kısa vadeli, tutkulu, yaşandı ve bitti tadında bir ilişki yaşanabilir. Ama bu iki burçtan öyle uzun vadeli bir ilişki yaşamalarını beklemek hayalcilik gibi duruyor.

BAŞAK BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: İlişkide en zayıf olasılığı bu iki burç gösterir. O nedenle koçların Başakla yola çıkması kısa bir zaman sonra “tamam buraya kadar!” dedirtebilir.

BOĞA: Boğa burcu aslında yer yer Başak burcunun lafı direkt söylemesi yüzünden kırılabilir ama ilişkide saygı varsa uzun süren bir birliktelik olabilir.

İKİZLER: Her iki burcun yöneticisi Merkür de olsa uyumlu ve sağlam bir ilişkinin bu iki burçtan çıkması oldukça zor diyebiliriz.

YENGEÇ: Her iki burç da yaşam ritimleri açısından çok farklı oldukları için yaşamaları muhtemel. O nedenle sağlıklı bir ilişki genelde çıkmayabilir.

ASLAN: İyi bir ilişki bu ikiliden beklenebilir. Ama karşılıklı saygının çok belirgin bir biçimde yaşanması koşulu ile yıllar süren bir ilişki neden olmasın?

BAŞAK: Uyumlu bir ilişki yaşanabilir, yeter ki her iki burç da birbirlerini bunaltmasın. Kıskançlık ve sınırlandırma bu ilişkide en büyük engel olabilir.

TERAZİ: Uzun vadede sağlam bir ilişki yaşamaları muhtemel, birbirlerini etki alabilecek yapıya sahiptirler ama bu ilişkinin yürüyebilmesi için en önemli faktör; anlayış!

AKREP: Başak, Akrep'in cazibesinden fazlasıyla etkilenecektir. Bu ikilinin birliktelikleri hem duygusal hem tutkulu bir biçimde gelişebilir.

YAY: Bu iki tip birbirini adeta tamamlar ve çok iyi anlaşır. Öncelikle çok iyi iki dost ve ardından da iyi iki sevgili olacaklardır. Birbirlerine şans vermesi gerekir.

OĞLAK: Birbirlerinin kalbini fethettikleri takdirde oldukça uzun süren bir ilişki, evlilik yaşayabilirler. Yeter ki ortak konularda durabilmeyi becerebilsinler.

KOVA: Oldukça zor bir kombinasyon olsa da ilişkilerinde ilk etapta büyük bir aşk fırtınasından söz edilebilir, ama sonuç ideal bir birliktelik olmayacaktır.

BALIK: Birbirlerini anlayan çiftler olarak tanımlanmamaları için hiçbir neden yoktur. Her iki burç da birbirlerini çok iyi okuduklarından evlilik hikayesi çıkabilir.

TERAZİ BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Karşıt duran bu iki burç aslında birbirlerini tamamlarlar ve ilişkide bu kalıcı bir dinamik oluşturabilir. Yeter ki Koç sabırsız olmasın.

BOĞA: Birbirlerine hassas oldukları konularda gerekli anlayışı göstermezlerse ilişkileri uzun sürmeyebilir. Ama genel anlamda oldukça güzel bir yan yana geliş!

İKİZLER: Her iki burç da uçuk kaçık eğilimleri olduğu için aslında pek güzel anlaşabilirler. Burada sorun sadakat olacaktır. Eğlenceli bir ilişki yaşayabilirler.

YENGEÇ: Uzun vadede çıkan sorunlara ortaklaşa çözüm bulunmazsa bu ilişkinin ömrü kısa olacaktır. Sorunları bu ilişkide daha çok Yengeç çıkaracak olabilir.

ASLAN: Bu iki burcun insanı aşk hayatında çok iyi anlaşacakları gibi iki iyi de arkadaş olacaktır. Tek sorun Aslan burcunun egosunun ön plana çıkması olabilir.

BAŞAK: Uzun vadede sağlam bir ilişki yaşamaları muhtemel, birbirlerini etki alabilecek yapıya sahiptirler ama bu ilişkinin yürüyebilmesi için en önemli faktör; anlayış!

TERAZİ: Karşılıklı nezaket ve anlayış içinde olacakları bu ilişkide, uzun vadeli bir yapı oluşabilir ve fakat anlaşmazlık bir başladığında kurtarmaları zor olabilir.

AKREP: Akrep burcu eğer bir Terazi burcuyla birlikte olmak istiyorsa hayat tarzını değiştirmesi gerekebilir. Ama bu ilişki için çok da imkansız diyemeyiz.

YAY: Eğer karşılıklı nezaket ve saygı kuralları sağlam işlenirse, bu ilişki çok uzun vadeli bir yere doğru ilerler. Kesinlikle birbirine şans vermesi gereken burçlar.

OĞLAK: Birbirleri için yaratılmamış olan bu iki burç eninde sonunda ilişkide bir yerde takılıp gerilime açık bir şekilde kendilerini bulabilirler. İlişki oldukça zor durur.

KOVA: Her iki burcun da kıskanç olmaması bu iki burç için de uzun süreli bir ilişki için büyük bir şans. O nedenle sağlam bir evlilik çıkabilir bu iki burçtan.

BALIK: Bu iki burç arasındaki ilişkiden sağlam bir ilişki çıkabilir. Özellikle arkadaşlık ilişkisi hızlıca birlikteliğe dönebilir. Birbirine şans vermesi gereken iki burç.

AKREP BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Akrep, Koç ile asla sıkılmaz ve kavga dövüş ve ardından ateşli dakikalarıyla aşk ve ilişkide gerçekten bütün matematiği alt üst edebilirler.

BOĞA: Zıt kutupların birbirini çektiğine tanık olunulabilecek bir ilişki modeli. Çok uzun süreli bir ilişki yaşamaları mümkün olabilir.

İKİZLER: Bir kıskançlık krizi yaşanmadığı sürece bu ilişkinin şansı olabilir. İkizlerin sadakat sorunu Akrepi çileden çıkarabilir.

YENGEÇ: Oldukça etkili ve güzel bir aşk ve ilişki çıkabilir. Özellikle sıcak saatlerin sonu gelmeyebilir. İki burç da birbirine şans verirse mutluluk kaçınılmaz.

ASLAN: İkisi arasında uyumlu ve tutkulu bir ilişki olabilir. Yalnız ikili ilişkilerde fazlaca kıskanç olması ilişkinin zarar görmesine sebep olabilir.

BAŞAK: Başak, Akrepin cazibesinden fazlasıyla etkilenecektir. Bu ikilinin birliktelikleri hem duygusal hem tutkulu bir biçimde gelişebilir.

TERAZİ: Akrep burcu eğer bir Terazi burcuyla birlikte olmak istiyorsa hayat tarzını değiştirmesi gerekebilir. Ama bu ilişki için çok da imkansız diyemeyiz.

AKREP: Tam bir tutku seli ilişki görünendir. Ama bir zaman sonra her iki akrepte zehirli iğnelerini çıkaracakları için uzun süreli bir ilişki beklemek biraz hayalcilik olur.

YAY: ilk etapta sıkı bir aşk kendini gösterse de, sonrasında bu iki burcun arasından sağlam köklü bir ilişkinin çıkması çok ama çok zordur. Sabır gerektiriyor.

OĞLAK: Duygusal anlamda yorucu ve fakat sıcak saatlere doyum olunulmayacak bir ilişki çıkabilir bu ikiliden. Anlayış ve güven sağlanırsa ilişki çok uzun sürer.

KOVA: Birbirleri ile anlaşamayacak iki burca örnektirler. Her ne kadar ortak payda arayışlarında da olsalar bu ilişkilerini sağlamlaştırmayacaktır.

BALIK: Arada düşünce farklılıklarından ötürü sıkıntıya açık bir ilişki modeli gibi görünse de, karşılıklı özveride sağlam bir ilişki çıkabilir.

YAY BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Koç da Yay da maceraya bayıldığından hoş bir ilişki yaşamaları mümkün olabilir. Koçlar genelde yay burçlarına çok da karşı koyamazlar.

BOĞA: Eninde sonunda birbirlerini yiyip bitirip tüketecekleri bir ilişkidir. Yan yana olmalarının tek koşulu birinin diğerini anca çok ama çok sevmesidir. O bile zor!

İKİZLER: Bir aşk, ilişki olabilir ama her ikisi de bağımsız burçlar olduklarında bir zaman sonra kopmalar yaşanabilir. Çok iyi arkadaş kalabilirler.

YENGEÇ: Yay akılcı, yengeç sezgisel, duygusal. Yani pek de sürekliliği olabilecek bir ilişki modeli gibi durmamakta. Kısa süreli bir aşk hikayesi yaşanabilir.

ASLAN: Her ikisi de çok farklı yapılara sahip oldukları için ilk etapta buradan sağlam bir ilişki çıkmaz denilse de, şaşırtıcı bir biçimde uzun bir birliktelikte olabilir.

BAŞAK: Bu iki tip birbirini adeta tamamlar ve çok iyi anlaşır. Öncelikle çok iyi iki dost ve ardından da iyi iki sevgili olacaklardır. Birbirlerine şans vermesi gerekir.

TERAZİ: Eğer karşılıklı nezaket ve saygı kuralları sağlam işlenirse, bu ilişki çok uzun vadeli bir yere doğru ilerler. Kesinlikle birbirine şans vermesi gereken burçlar.

AKREP: ilk etapta sıkı bir aşk kendini gösterse de, sonrasında bu iki burcun arasından sağlam köklü bir ilişkinin çıkması çok ama çok zordur. Sabır gerektiriyor.

YAY: Kendi burcuyla keyif alarak yan yana olabilecek ve uzun süreli ilişki kurabilecek nadir burçlardan biri olan yay, özgürlük ve kişisel sınırlara dikkat etmelidir.

OĞLAK: Karşılıklı aşka, etkilenmeye açıktırlar ve fakat ilişkide özveride bulunan taraf daha çok Yay burcu olan taraf olacaktır. Egolarını yenerlerse ilişki sağlamlaşır.

KOVA: Anlaşabilecek iki burç öncelikle arkadaş ve dost olurlar ve o nedenle ileride bir ilişki yaşarlarsa sağlam zeminde ilerler birliktelikleri.

BALIK: Yay kimi zaman densiz olduğu ve ağzından çıkanı kulağı duymadığı için sık sık Balık burcunu kırabilir. O nedenle ilişkiler kısa sürebilir.

OĞLAK BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Zor bir ilişki modeli. Biri iddialı, diğeri gelgeç hevesli, Oğlak statik ve kuralcı, koç ateşli ve enerjik. Bu ilişkinin hayli zor bir ilişki olacağı çok açık.

BOĞA: Eğer karşılıklı sabırlı bir ilişki modeli kurulursa hoş bir birliktelik başlayabilir. Evlilikleri sanki bir şirket yönetir gibi olacaktır. Yer yer sıkıcı mı? Kesinlikle evet.

İKİZLER: İkizler, oğlakla gerçekten sıkılır. Belki ikizlerin arkasını toplamada oğlak harikalar yaratır ama bu da bir ilişkiyi ne kadar idare edebilir ki?

YENGEÇ: Yine bu ilişki modelinde karşıt kutupların çekim gücü yasası işler diyebiliriz. Her iki burç da ortak konularda yan yana ilerleyebilir.

ASLAN: Her iki burç da karşılıklı özveride bulunursa aslında aralarında uzun süreli bir ilişkinin kapılarını çok güzel açabilirler. Dikkatli bir ilişki olacağı kesin.

BAŞAK: Birbirlerinin kalbini fethettikleri takdirde oldukça uzun süren bir ilişki, evlilik yaşayabilirler. Yeter ki ortak konularda durabilmeyi becerebilsinler.

TERAZİ: Birbirleri için yaratılmamış olan bu iki burç eninde sonunda ilişkide bir yerde takılıp gerilime açık bir şekilde kendilerini bulabilirler. İlişki oldukça zor durur.

AKREP: Duygusal anlamda yorucu ve fakat sıcak saatlere doyum olunulmayacak bir ilişki çıkabilir bu ikiliden. Anlayış ve güven sağlanırsa ilişki çok uzun sürer.

YAY: Karşılıklı aşka, etkilenmeye açıktırlar ve fakat ilişkide özveride bulunan taraf daha çok yay burcu olan taraf olacaktır. Eğer egolarını yenerlerse ilişki sağlamlaşır.

OĞLAK: Bir birliktelik, evlilikten çok ilişkileri şirket ortaklığı gibi görülür dışardan. Fakat bu iki aynı burç inatlarına yenilmedikleri anda ilişkileri ölene kadar gider.

KOVA: Her iki burç da ısrarcı ve inatçı olduklarından ilişkileri sağlıklı bir yere gidemeyebilir. Sonunda gerginlik kaçınılmaz bir şekilde kendini gösterir.

BALIK: İlişki yaşanabilir ve özellikle aşk konusunda etkili bir süreç yaşamaları mümkün. Ama ilişkileri öyle ya da böyle sallantıda olacaktır hep.

KOVA BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: İlk anda büyük bir aşk patlaması olabilir ama iş ilişki noktasına geldiğinde her iki burç birbiriyle tam bir uyum içinde olamayabilir. Sabır ve fedakarlık şart.

BOĞA: İkizler sahiplenmek ister, Kova ise özgürlük ayağına dönem dönem sadakatsizdir. Olmaz denilemez ama bayağı zor bir ilişki modeli.

İKİZLER: Boğa sahiplenmek ister, Kova ise özgürlük ayağına dönem dönem sadakatsizdir. Olmaz denilemez ama baya zor bir ilişki modeli.

YENGEÇ: Olmayacak bir dua gibidir bu iki burcun ilişkisi, aşkı. Evet, ilk etapta bir etkilenme olsa da Yengeçin çabaları ile bu ilişkiye döner ama sonu gelmeyebilir.

ASLAN: Kova burcu bu ilişkide eğer gerekli fedakarlığı gösterirse güzel bir ilişki çıkabilir. İlk aşk konusunda sağlam bir giriş yapabilir bu iki burç.

BAŞAK: Oldukça zor bir kombinasyon olsa da ilişkilerinde ilk etapta büyük bir aşk fırtınasından söz edilebilir ama sonuç ideal bir birliktelik olmayacaktır.

TERAZİ: Her iki burcun da kıskanç olmaması bu iki burç için de uzun süreli bir ilişki için büyük bir şans. O nedenle sağlam bir evlilik çıkabilir bu iki burçtan.

AKREP: Birbirleri ile anlaşamayacak iki burca örnektirler. Her ne kadar ortak payda arayışlarında da olsalar bu ilişkilerini sağlamlaştırmayacaktır.

YAY: Anlaşabilecek iki burç öncelikle arkadaş ve dost olurlar ve o nedenle ileride bir ilişki yaşarlarsa sağlam zeminde ilerler birliktelikleri.

OĞLAK: Her iki burçta ısrarcı ve inatçı olduklarından ilişkileri sağlıklı bir yere gidemeyebilir. Sonunda gerginlik kaçınılmaz bir şekilde kendini gösterir.

KOVA: Her ikisi ayrı yerlerde ve dünyalarda da olsalar “biz ilişki yaşıyoruz” diyebilen bir kombinasyondur Kovanın Kova ile çıkması. Hali zor ama mümkün bir ilişki.

BALIK: Bu ilişkide Balık burcu çok taviz veren taraf olabilir. Çok iyi anlaşabileceklerini söylemek zor. Bir zaman sonra Balık burcu kırılıp uzaklaşabilir.

BALIK BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA OLAN UYUMU

KOÇ: Biri duygusal, diğeri gerçekçi. Balık ima eder, Koç doğrudan konuşmayı sever. Yani pek de olacak bir ilişki biçimi değil. Bir taraf kendini adamazsa zor bir ilişki.

BOĞA: Boğa ile Balık burcunun ilişki beklentisi birbirlerinden çok farklı olduklarından pek uyumlu olmaz. Kısa süreli aşk hikayesi yaşanabilir.

İKİZLER: Bir aşk başlasa da başlarda sonrasının gelmesi pek muhtemel olmayabilir. Özellikle ateşli saatlere dair bir beklenti baştan hayal kırıklığı olabilir.

YENGEÇ: Bu iki burcun iletişiminden gayet iyi ve sağlam bir ilişki çıkabilir. Çünkü her ikisi de aynı beklentilere sahip oldukları için aşk, evliliğe gidebilir.

ASLAN: Kısa vadeli, tutkulu, yaşandı ve bitti tadında bir ilişki yaşanabilir. Ama bu iki burçtan öyle uzun vadeli bir ilişki yaşamalarını beklemek hayalcilik gibi duruyor.

BAŞAK: Birbirlerini anlayan çiftler olarak tanımlanmamaları için hiçbir neden yoktur. Her iki burç da birbirlerini çok iyi okuduklarından evlilik hikayesi çıkabilir.

TERAZİ: Bu iki burç arasındaki ilişkiden sağlam bir ilişki çıkabilir. Özellikle arkadaşlık ilişkisi hızlıca birlikteliğe dönebilir. Birbirine şans vermesi gereken iki burç.

AKREP: Arada düşünce farklılıklarından ötürü sıkıntıya açık bir ilişki modeli gibi görünse de, karşılıklı özveride sağlam bir ilişki çıkabilir.

YAY: Yay kimi zaman densiz olduğu ve ağzından çıkanı kulağı duymadığı için sık sık Balık burcunu kırabilir. O nedenle ilişkiler kısa sürebilir.

OĞLAK: İlişki yaşanabilir ve özellikle aşk konusunda etkili bir süreç yaşamaları mümkün. Ama ilişkileri öyle ya da böyle sallantıda olacaktır hep.

KOVA: Bu ilişkide Balık burcu çok taviz veren taraf olabilir. Çok iyi anlaşabileceklerini söylemek zor. Bir zaman sonra Balık burcu kırılıp uzaklaşabilir.

BALIK: Kendi burcu ile çıkan bir Balık en zorlanacağı an maddi dünya ile realiteyi kuramayacakları olacaktır. Onun dışında ilişkide sorun yaşamayabilirler.