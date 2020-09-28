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Hangi faktörler erken yaşta kalp krizini tetikliyor?

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Erken yaşta kalp krizine karşı doğru beslenme ve spor şart!
Hangi faktörler erken yaşta kalp krizini tetikliyor?

Kalp krizi toplumda daha çok ileri yaş rahatsızlığı olarak biliniyor fakat son yıllarda genç yaşlarda da görülebiliyor. Uzmanlar, birinci derece akrabalar arasında genç yaşta kalp krizi öyküsü, kalp krizine bağlı vefat durumu ve sigara tüketiminin erken yaşta kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, doğru beslenme, sigaradan uzak bir yaşam ve düzenli sporun kalp krizinden korunmada etkisine dikkat çekiyor.

Kalp hastalığı ve inmeye karşı küresel bir savaş veren Dünya Kalp Federasyonu tarafından ilan edilen 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığının önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp sağlığının nasıl korunabileceğine dair bilgileri, genç yaşta kalp krizine yol açan etkenleri ve son derece önemli tavsiyelerini paylaştı.

Aile öyküsüne ve sigaraya dikkat!

Erken yaşta meydana gelen kalp krizinde iki önemli neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “İlki ailesinde ve birinci derece akrabasında genç yaşta kalp krizi geçirmiş kişilerin olması, ikincisi de sigara tüketimi. Biz bu iki nedeni genç yaştaki insanlarda daha çok görüyoruz. Yani en fazla risk altında olanlar, özellikle ailesinde birinci dereceden akrabalardan biri erken yaşta kalp krizi geçirenler, bu nedenle ailede meydana gelen ani ölüm veya kalp krizinden vefat etmiş olan kişiler bulunanlar ve sigara tiryakileridir. Özellikle çocukların sigaradan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor çünkü bu onlar için çok ciddi bir risk. Birçok genç hastaya stent uyguladık, genç yaşta kalp krizi geçirdiklerine şahit olduk. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi faktörler de etkili ama en ileri çıkan faktörler bu şekilde” diye konuştu.

Erkeklerde kalp krizi daha erken görülüyor

Kalp krizi vakalarının erkeklerde 40’tan, kadınlarda ise 65 yaşından sonra daha sık görüldüğüne dikkat çeken Baltalı, “Ancak genç yaşta ortaya çıkacak olası kalp krizlerini önlemek ve önceden öngörüde bulunmak da mümkün. Eğer ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirmiş olanlar varsa 20 yaşına geldiğinde genel check-up yaptırması, kan değerlerini ölçtürmesi, kolesterolün kontrol altına alınması, sigara kullanmaması ve tansiyon gibi diğer risk faktörlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu önlemler gerçekten çok önemli, mutlaka yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Gençler gıdalara ve spora dikkat etmeli

Gençlerde ortaya çıkması olası kalp krizlerini önlemek için ilaçlarla veya yaşam tarzı değişikliği ile kolesterolün düşürülmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Tüketilen gıdalara dikkat edilmeli. İşlenmiş ve yağlı etten, kebap gibi besinlerden kaçınmalılar. Mümkünse tavuk ve balık ağırlıklı beslenebilirler. Balığı da haftada üç günden fazla tüketmenin faydası bulunmuyor. Daha çok Akdeniz diyetine yönlenmeliler. Uzun süreli açlık gibi diyetlerin kanıtlanmış bir faydası yok. Zeytinyağı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat etmeliler. Günde 20-30 dakika spor da günlük yaşamda mutlaka yer almalı. Ancak spor derken ağırlık kaldırmak ve risk teşkil ettiği için kas geliştirmekten bahsetmiyoruz. Sağlıklı yaşam için her halükarda yüzme, bisiklet kullanma ve yürüyüş gibi aktivitelerin haftada en az 4 gün uygulanması faydalı olacaktır” dedi.

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