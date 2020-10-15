Kişiden kişiye cinsel eylem sırasında bulaşan hastalıkların etkenleri bakteri, virüs, mantar, parazit gibi mikroorganizmalar olabiliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların, son yıllarda en sık görülen enfeksiyon hastalıkları grubunu oluşturduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Arpi Tırpancı, dünyada her yıl yaklaşık yüz milyon kişinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını söyledi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı 15-50 yaş arasında artıyor. Ciddi sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açan bu hastalıkların, bulaşıcılık zinciri açısından kontrol altında tutulmasında ise korunma yöntemleri en önemli rolü oynuyor.