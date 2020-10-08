Araştırma, kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı olduğunu ortaya çıkartıyor. A,B, AB grubu kana sahip olanların, 0 grubu kana sahip olanlara göre daha fazla sağlık riski taşıdığı ortaya çıktı.

Kan grubu uyumu ve kan grubuna göre hastalıklar hepimizin öğrenmesi gereken hayati bilgiler 55 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin kanser ve bir çok hastalık için daha az risk taşıyor olduğunu gösteriyor