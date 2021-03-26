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Hangi sektörler açık? Hangileri kapalı

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Bakanlar Kurulu'nun, 29 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere aldığı kararlar açıklandı...İşte açık ve kapalı sektörler
Hangi sektörler açık? Hangileri kapalı

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemler 08:00-21:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir. 

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Tüm kararlar için: İşte madde madde kararlar

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