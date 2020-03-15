Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

Koronavirüs (Covid-19) salgını özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek yayılırken ülkeler vaka sayısını tespit etmek için testler yapıyor.

Bazı ülkelerde test yaptırmak ücretli iken kimi ülkelerde ücretsiz. Bu durum test sayısının ülkeden ülkeye farklılık göstermesinin önemli etkenlerinden birisi.

Bugüne kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı?

Business Insider’ın farklı kaynaklardan derlediği verilere göre en fazla Covid-19 testi yapılan ülke açık ara Çin. 113,5 milyon nüfusu olan Çin’in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı. İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51,3 milyon.

Mevcut veri tarihleri de ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Virüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden 60,5 milyon nüfuslu İtalya’da ise 8 mart tarihi itibariyle yapılan test sayısı 50 bin.

67,8 milyon nüfusu olan İngiltere’de yine 8 mart tarihi itibariyle yapılan test sayısı 23 bin 500.

127 milyon nüfuslu Japonya’da 8 bin 400 kişiye test yapıldı. 329 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise 7 bin 700 kişiye test uygulandı.

17,8 milyon nüfuslu Hollanda'da 6 bin test yapılırken 8,6 milyon nüfusa sahip İsrail’de bu sayı 3 bin 450.